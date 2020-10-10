- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة انطلاق حملة #لنجعلها_خضراء التي تغطي 165 موقعاً في جميع مناطق المملكة؛ منها 37 موقعاً تابعة للوزارة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومشاركة القطاع العام والخاص، بهدف الوصول إلى 10 ملايين شجرة خلال فترة الحملة للمساهمة في تنمية الغطاء النباتي.
وعلق وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي قائلاً: سعدت اليوم بتدشين حملة #لنجعلها_خضراء بالتعاون مع شركائنا في القطاع العام والخاص لتقليل آثار التصحر وتنمية الموائل الطبيعية وتحسين جودة الحياة. ونعمل مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لاستعادة غطائنا النباتي بما يحقق مستهدفات #رؤية_المملكة_2030 .
10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442 10:56 AM
الفضلي معلقاً: لتقليل آثار التصحر وتنمية الموائل الطبيعية وتحسين جودة الحياةشاهد.. انطلاق حملة #لنجعلها_خضراء لتغطي 165 موقعاً في جميع المناطق
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة انطلاق حملة #لنجعلها_خضراء التي تغطي 165 موقعاً في جميع مناطق المملكة؛ منها 37 موقعاً تابعة للوزارة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومشاركة القطاع العام والخاص، بهدف الوصول إلى 10 ملايين شجرة خلال فترة الحملة للمساهمة في تنمية الغطاء النباتي.
وعلق وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي قائلاً: سعدت اليوم بتدشين حملة #لنجعلها_خضراء بالتعاون مع شركائنا في القطاع العام والخاص لتقليل آثار التصحر وتنمية الموائل الطبيعية وتحسين جودة الحياة. ونعمل مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لاستعادة غطائنا النباتي بما يحقق مستهدفات #رؤية_المملكة_2030 .
، شاهد.. انطلاق حملة #لنجعلها_خضراء لتغطي 165 موقعاً في جميع المناطق ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. انطلاق حملة #لنجعلها_خضراء لتغطي 165 موقعاً في جميع المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.