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سجلت مديرية الصحة في مينيسوتا، تسع إصابات بفيروس كورونا بين أشخاص حضروا فعالية انتخابية لأنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقيمت في الولاية خلال سبتمبر الماضي.
وذكرت قناة ABC التلفزيونية أن أحد المصابين بحالة خطرة وهو الآن في وحدة العناية المركزة.
وأضافت وفق رويترز أنه لا توجد حتى الآن معلومات حول مكان إصابة هؤلاء الأشخاص بالضبط. وتعتقد المديرية أن فعالية ترامب الانتخابية في منتصف سبتمبر ساهمت على الأرجح في انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في مينيسوتا.
وتعرض ترامب لانتقادات أكثر من مرة لأنه كان يحضر المناسبات العامة دون كمامة واقية.فيروس كورونا الجديد
10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442 10:36 AM
أحد المصابين بحالة خطرة وهو الآن في وحدة العناية المركزة"كورونا" يضرب 9 من أنصار ترامب خلال تجمع انتخابي
سجلت مديرية الصحة في مينيسوتا، تسع إصابات بفيروس كورونا بين أشخاص حضروا فعالية انتخابية لأنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقيمت في الولاية خلال سبتمبر الماضي.
وذكرت قناة ABC التلفزيونية أن أحد المصابين بحالة خطرة وهو الآن في وحدة العناية المركزة.
وأضافت وفق رويترز أنه لا توجد حتى الآن معلومات حول مكان إصابة هؤلاء الأشخاص بالضبط. وتعتقد المديرية أن فعالية ترامب الانتخابية في منتصف سبتمبر ساهمت على الأرجح في انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في مينيسوتا.
وتعرض ترامب لانتقادات أكثر من مرة لأنه كان يحضر المناسبات العامة دون كمامة واقية.
، "كورونا" يضرب 9 من أنصار ترامب خلال تجمع انتخابي ،
المصدر : الخليج 365
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