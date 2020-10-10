شكرا لمتابعة خبر عن القنصلية في لوس أنجلوس تغلق أبوابها الاثنين المقبل بمناسبة العطلة الفدرالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):أعلنت قنصلية المملكة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، أنها ستغلق أبوابها يوم الاثنين القادم بمناسبة العطلة الفدرالية الأمريكية.
وقالت القنصلية في لوس أنجلوس: " تود القنصلية أن تنوه بأنها ستكون مغلقة يوم الأثنين الموافق ١٢ أكتوبر بمناسبة العطلة الفدرالية الأمريكية "Colombus Day” ويستأنف العمل بمشيئة الله يوم الثلاثاء ١٣ أكتوبر، وللحالات الطارئة نأمل التواصل مع الرقم: 3108956642 " .
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