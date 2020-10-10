شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» تمنع تكليف منسوبيها إلا بشروط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت وزارة التعليم تعميم لجميع الإدارات التعليمية بمنع تكليف المنسوبين إلا بعد موافقة صاحب الصلاحية ومن خلال القنوات الرسمية عن طريق النظام الإلكتروني فارس . أصدرت وزارة التعليم تعميم لجميع الإدارات التعليمية بمنع تكليف المنسوبين إلا بعد موافقة صاحب الصلاحية ومن خلال القنوات الرسمية عن طريق النظام الإلكتروني فارس . وأكدت " التعليم " أن المادة 69 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية تنص على عدم التكليف خارج نظام فارس بموافقة صاحب الصلاحية لضمان التنسيق الإداري . جاء ذلك بعد تكليف عدد من المنسوبين والمنسوبات بين إدارات التعليم ووكالات الوزارة بالمخالفة لقواعد لائحة الموارد البشرية .

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