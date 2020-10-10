كاميرات مراقبة بمطابخ مطاعم الباحة بعد حالات تسمم العقيق

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): قرر المجلس البلدي في الباحة اتخاذ عدة إجراءات صارمة لضمان سلامة وجودة الوجبات المقدمة بالمطاعم بعد حالات التسمم الأخيرة بالعقيق . قرر المجلس البلدي في الباحة اتخاذ عدة إجراءات صارمة لضمان سلامة وجودة الوجبات المقدمة بالمطاعم بعد حالات التسمم الأخيرة بالعقيق . وسيقوم المجلس البلدي بمخاطبة أمانة الباحة بالإجراءات التالية : 1-توفير كاميرات مراقبة في أماكن تجهيز الطعام بالمطاعم لضمان النظافة وتطبيق معايير السلامة 2- وضع تصنيف للمطاعم حسب الجودة . Advertisements 3- تصميم تطبيق الكتروني لقياس مدى رضا العملاء عن الخدمات . 4- تكثيف الرقابة على محلات بيع اللحوم الطازجة والمطاعم . 5- التأكد من وجود " كاشير" ومحاسب سعودي . وكانت محافظة العقيق بالباحة قد شهد حالات تسمم بسبب وجبة فاسدة من أحد المطاعم ، وتم إغلاق المطعم واتخاذ الإجراءات النظامية لمحاسبة صاحبه . إقرأ أيضاً :

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