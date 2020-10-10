صور.. وزير البيئة يزرع شجرة ضمن حملة "لنجعلها خضراء"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دشن وزير البيئة والزراعة عبد الرحمن الفضلي حملة لنجعلها خضراء بالتعاون مع القطاع العام والخاص لتقليل آثار التصحر وتنمية الموائل الطبيعية و تحسين جودة الحياة. دشن وزير البيئة والزراعة عبد الرحمن الفضلي حملة لنجعلها خضراء بالتعاون مع القطاع العام والخاص لتقليل آثار التصحر وتنمية الموائل الطبيعية و تحسين جودة الحياة. وقال الوزير في تصريح له اليوم السبت، إن الوزارة تعمل مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لاستعادة الغطاء النباتي بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة2030 .

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