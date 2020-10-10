شكرا لمتابعة خبر عن معلم يدشن فصل دراسي بمنزله في المخواة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):في تجربة مثيرة للإهتمام ، نجح معلم في خلق بيئة عمل كاملة في منزله بمحافظة المخواة بعد أن حوله إلى فصل دراسي مزود بأحدث الوسائل التعليمية .
وأكد عبد الله بن سعود الغامدي المعلم بمدرسة ابن القيم الجوزيه أنه يؤمن بأهمية التعليم عن بعد ودوره الكبير في المرحلة المقبلة .
من جانبه أشاد مدير تعليم المخواه الدكتور على الجالوق بجهود المعلم وعطائه المستمر ، وزار وفد من تعليم المخواة منزل المعلم لتكريمه وإبراز نماذج المعلمين المؤمنين برسالتهم مهما كانت الظروف .
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