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معلم يدشن فصل دراسي بمنزله في المخواة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في تجربة مثيرة للإهتمام ، نجح معلم في خلق بيئة عمل كاملة في منزله بمحافظة المخواة بعد أن حوله إلى فصل دراسي مزود بأحدث الوسائل التعليمية .

وأكد عبد الله بن سعود الغامدي المعلم بمدرسة ابن القيم الجوزيه أنه يؤمن بأهمية التعليم عن بعد ودوره الكبير في المرحلة المقبلة .

من جانبه أشاد مدير تعليم المخواه الدكتور على الجالوق بجهود المعلم وعطائه المستمر ، وزار وفد من تعليم المخواة منزل المعلم لتكريمه وإبراز نماذج المعلمين المؤمنين برسالتهم مهما كانت الظروف .

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