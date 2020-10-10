سعر صرف الريال السعودي الجديد - سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار صرف العملات اليوم في السعودية السبت 10 أكتوبر 2020 استقرارًا نسبيًا أمام الريال السعودي حيث شهد سعر الدولار اليوم أمام سعر الريال السعودي ثباتاً بالصرف منذ ايام، ليحافظ على مستوى 3.75 ريال سعودي.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي:

الدولار الأمريكي 3.75

اليورو الأوروبي 4.43

الدرهم الإماراتي 1.02

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الجنيه المصري 0.21

وعادة ما يهتم رجال الأعمال والمواطنون في السعودية بأسعار صرف العملات اليوم ويهتمون بسعر صرف الدولار مقابل الريال، فيما يزيد الاقبال على معرفة أسعار العملات في السعودية في أوقات تسيير رجلات الحج العمرة .