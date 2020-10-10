أسعار النفط تتجه صوب ارتفاع أسبوعي 10%

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تراجعت أسعار النفط، الجمعة، لتمحو ارتفاعًا حققته في وقت سابق، لكن الخامين القياسيين ما زالا يتجهان صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل يونيو.

ويأتي هذا على خلفية خفض للإمدادات ناجم عن عاصفة في خليج المكسيك وإضراب عمالي بقطاع النفط البحري في النرويج.

وانخفض خام برنت 31 سنتًا إلى 43.03 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتًا إلى 40.85 دولار للبرميل.

والخامان القياسيان على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 10 بالمائة هذا الأسبوع، وهو أول ارتفاع في 3 أسابيع.

وقالت شركة نفط نرويجية ومسؤولون نقابيون: إنهم سيجتمعون مع وسيط عينته الدولة اليوم في مسعى يأمل الطرفان في أن يتمخض عن إنهاء الإضراب.

وقد يؤدي التصعيد إلى زيادة التعطل الحالي لثلاثة أمثاله إذا لم يتم التوصل إلى حل بحلول 14 أكتوبر، مما يصل بإجمالي خفض الطاقة الإنتاجية إلى نحو 934 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًّا. Source almowaten





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