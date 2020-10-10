طبيب روسي يوضح العلاقة بين ارتفاع معدلات “كورونا” في الخريف و”فيتامين D”

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ربط طبيب روسي بين ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس “كورونا” المُستجد خلال فصل الخريف وبين انخفاض معدلات “فيتامين D”، جراء الظروف المناخية.
وأوضح الطبيب سيرغي مالوزيموف، أن زيادة معدل الإصابات بـ”كورونا” في الخريف قد يكون مرتبطاً جزئياً بـ”فيتامين D”.
ونوه إلى أن هذا الفيتامين يساعد على تعزيز منظومة المناعة التي تقاوم فيروس “كورونا”، لكن انخفاض النشاط الشمسي في فصل الخريف يجعل نسبة الفيتامين في الجسم قليلة جداً.
ونصح مالوزيموف، بالحصول على “فيتامين D” من عناصر أخرى مثل المواد الغذائية الصحية، مثل الأسماك والمأكولات البحرية.
Source akhbaar24.argaam
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