حريق في أشجار جبل الثويعي بفيفاء.. والدفاع المدني يتدخل

دون وقوع إصابات
تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة فيفاء بمنطقة جازان، من إخماد حريق في أشجار جبل الثويعي.
وذكر الدفاع المدني –عبر حسابه على موقع تويتر- أن مدني (فيفاء) أخمد حريقًا اندلع في حشائش وأشجار متفرقة في جبل الثويعي. مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات.
وكان مدني الرياض أخمد منذ 5 أيام، حريقًا اندلع بمخلفات في أرض فضاء بحي إشبيلية دون وقوع إصابات.
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