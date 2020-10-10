حريق في أشجار جبل الثويعي بفيفاء.. والدفاع المدني يتدخل

تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة فيفاء بمنطقة جازان، من إخماد حريق في أشجار جبل الثويعي.

وذكر الدفاع المدني –عبر حسابه على موقع تويتر- أن مدني (فيفاء) أخمد حريقًا اندلع في حشائش وأشجار متفرقة في جبل الثويعي. مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات.

Advertisements

وكان مدني الرياض أخمد منذ 5 أيام، حريقًا اندلع بمخلفات في أرض فضاء بحي إشبيلية دون وقوع إصابات.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. اشتعال الحرائق بمزارع نخيل غرب نجران.. والدفاع المدني يباشر الحادث

تطورات جديدة في حريق «جبل عمد» والدفاع المدني يباشر حصاره