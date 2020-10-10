الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وغيوم بعدد من المناطق بطقس اليوم

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس اليوم السبت، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، مع فرصة لتكون سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازات وعسير ويمتد تأثيرها إلى منطقة الباحة. فضلًا عن نشاط الرياح السطحية على أجزاء من شرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران.

ووفق التقرير، تُولي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي على المناطق الشمالية، ويمتد تأثيرها إلى وسط وشرق المملكة.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 0 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة بمعدل 41 درجة مئوية وأدناها في أبها بمعدل 14 درجة مئوية.