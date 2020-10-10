حساب المواطن يبدأ صرف دفعة أكتوبر للمستفيدين.. غدًا

يبدأ برنامج حساب المواطن، غدًا الأحد (11- أكتوبر 2020م) صرف الدعم للمستفيدين.

ويكون موعد الصرف يوم 10 من الشهر الميلادي و إذا وافق يوم عشرة من الشهر يوم السبت يؤجل الصرف إلى اليوم الذي يليه بمعنى الأحد، لكن إذا وافق يوم عشرة من الشهر يوم الجمعة يقدم موعد الصرف يومًا بمعنى أن يكون الخميس؛ لذلك سيكون غدًا الأحد موعد صرف الدفعة 35 من حساب مواطن.

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وكان برنامج حساب المواطن، أعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ35 (شهر أكتوبر 2020)، موضحًا أنه يمكن التحقق من الأهلية بالدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج، وبلغ إجمالي ما دفعـه ‏البرنامـج للمستفيدين منذ إطلاقه حتى الدفعة الـ34، 80.5 مليار ريال، ‏منها 555 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.‏

ويشترط لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية، وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة؛ بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يُشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وأن توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمال دخل الأسرة، وعدد أفرادها، وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.