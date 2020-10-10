البنوك السعودية تحذر من «الاستخدام العشوائي لبطاقة الائتمان»: يحمل 6 مخاطر

حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية بالبنوك السعودية من الاستخدام العشوائي لبطاقات الائتمان.

وقالت اللجنة، عبر «تويتر»، إن استخدام البطاقة الائتمانية بطريقة غير مدروسة؛ ممكن أن يؤدي إلى مخاطر كبيرة تؤثر على سجل حامل البطاقة الائتماني، وقدرته في سداد وإدارة التزاماته وشؤونه المالية الأخرى.

وعدَّدت لجنة التوعية المصرفية، مخاطر الاستخدام غير المدروس لبطاقة الائتمان، والتي تتمثل في امكانية استخدامها من قبل الغير إذا لم تتم المحافظة عليها، وسداد مبالغ إضافية كرسوم في حالة تأخير السداد أو سداد جزء من المبلغ.

واستكملت اللجنة: بأن بطاقة الائتمان هي أداة مالية سهلة تشجع على الاستهلاك إذا لم يتم التحكم في استخدامها أو التعامل معها بوعي ومسؤولية، كما أنها تتطلب تعد من الأدوات المالية التي تستوجب المتابعة المستمرة والإدارة السليمة، فضلًا عن إمكانية ضياعها أو فقدها واستخدامها من قبل آخرين.