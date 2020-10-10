السعودية اليوم / الذكر وآثار الإيمان بأسماء الله تعالى محاضرتان بجمعية الحوية



الطائف 23 صفر 1442 هـ الموافق 10 أكتوبر 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية غداً محاضرتين الأولى "ألا بذكر الله تطمئن القلوب" عقب صلاة المغرب بجامع بن وسيمر، والثانية " من

آثار الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته عقب صلاة العشاء بجامع الملك فهد.

ويأتي هذان الدرسان ضمن الكلمات والبرامج الدعوية التي تنفذها الجمعية للناس بما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم.

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09:50ت م

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