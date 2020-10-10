

واشنطن 23 صفر 1442 هـ الموافق 10 أكتوبر 2020 م واس

صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الجمعة أن الدول الأفريقية بحاجة إلى تمويل بقيمة 1,2 ترليون دولار حتى 2023 م للتغلب على الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19، مؤكدة أن النقص في التمويل يبلغ حاليا 345 مليار دولار.

وقالت جورجييفا في لقاء افتراضي خصص "للتعبئة من أجل أفريقيا": إن المنطقة تواجه حاليا فجوة في التمويل لأن التزامات المقرضين الرسميين بشكل ثنائي والمؤسسات الدولية تغطي أقل من ربع الاحتياجات المتوقعة بينما ما تزال رؤوس الأموال الخاصة محدودة، مضيفة أنه لا بد من أن تحشد كل الدول والمؤسسات المزيد لمساعدة أفريقيا على التعامل مع الأزمة.

وأفادت أن الوباء لا يمكن أن يتوقف إذا لم تتم السيطرة عليه في مناطق مثل أفريقيا.

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / صندوق النقد الدولي: أفريقيا بحاجة إلى 1,2 ترليون دولار حتى 2023 لمكافحة وباء كوفيد-19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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