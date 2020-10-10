السعودية | رياح سطحية نشطة على شرق ووسط المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رياح سطحية نشطة على شرق ووسط المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 9:52 صباحًا, 10 أكتوبر 2020 م المناطق_الرياض توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران، في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي على المناطق الشمالية يمتد تأثيرها إلى وسط وشرق المملكة.

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