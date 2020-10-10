شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" : ندعم إجراءات المملكة ضد الإرهاب الحوثي والان نبدء بالتفاصيل
وأكد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وحماية أراضيها ضد الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
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