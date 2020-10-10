

نيويورك 23 صفر 1442 هـ الموافق 10 أكتوبر 2020 م واس

شارك معالي مندوب المملكة العربية

وأعرب معاليه عن أمنياته لجمهورية جزر فيجي وشعبها، بالمزيد من التقدم والازدهار. حضر اللقاء مدير مكتب معالي السفير المعلمي، حكمت السعيد.

// انتهى //

06:39ت م

0011



نيويورك 23 صفر 1442 هـ الموافق 10 أكتوبر 2020 م واسشارك معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في الحفل الافتراضي الذي أقامه المندوب الدائم لجمهورية جزر فيجي لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور ساتيندرا بريساد، أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال الجمهورية، بمشاركة جمع من سفراء الدول الأعضاء، وعدد من المسؤولين في الأمم المتحدة.وأعرب معاليه عن أمنياته لجمهورية جزر فيجي وشعبها، بالمزيد من التقدم والازدهار. حضر اللقاء مدير مكتب معالي السفير المعلمي، حكمت السعيد.// انتهى //06:39ت م0011

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المعلمي يشارك في الحفل الافتراضي بمناسبة الذكرى الـخمسين لاستقلال جمهورية جزر فيجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.