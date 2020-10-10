شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة لمليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

السبت 10 أكتوبر 2020 صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم ( السبت ) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار ( مفخخة ) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية.

وأكد المالكي أن إطلاق الطائرات يتم بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية

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