شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

السبت 10 أكتوبر 2020 نشرت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة في السعودية توقعاتها لحالة الطقس خلال الـساعات المقبلة.

وقالت الهيئة في نشرتها اليوم: بمشيئة الله تعالى؛ سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة تكون سحب رعدية على جازان وعسير تمتد إلى الباحة، ورياح سطحية على شرق ووسط المملكة تمتد إلى نجران، في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي على المناطق الشمالية يمتد تأثيرها إلى وسط وشرق المملكة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.