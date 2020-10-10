شكرا لمتابعة خبر عن 60% من فنادق ومحلات مكة تستعد للتشغيل مع عودة العمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): بالتزامن مع العودة التدريجية للعمرة، تستعد نحو 60% من الفنادق والمحلات التجارية في مكة المكرمة لبدء أعمال التشغيل. بالتزامن مع العودة التدريجية للعمرة، تستعد نحو 60% من الفنادق والمحلات التجارية في مكة المكرمة لبدء أعمال التشغيل. وتساهم العودة التدريجية للعمرة والزيارة في انتعاش الحركة بالفنادق، والأنشطة التجارية في المنطقة المركزية بمكة. يذكر أن عودة العمرة جاءت وفق إجراءات احترازية ووقائية لتوفير أقصى درجات الرعاية لقاصدي المسجد الحرام، والحفاظ على صحة المعتمرين وسلامتهم، وضمان أداء النسك في أجواء صحية وآمنة.

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