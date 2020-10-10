سلطان بن سلمان ينعي وفاة طيار عمل في خدمة الملكين فهد وعبدالله

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توفى الكابتن طيار فاروق بن محمد الحسيني، أمس الجمعة، ودُفن في مقبرة بقيع الغرقد بالمدينة المنورة.
ومن جانبه قدَّم رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، خالص التعازي والمواساة في وفاة الحسيني.
وكان للحسيني دور في قيادة الطائرة الملكية الخاصة 7o7 التي أمر بها الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله-، التي أعادت فريق السعودية المشارك في رحلة الفضاء الناجحة عام 1985م.
وعمل في خدمة الملك فهد بن عبدالعزيز والملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمهما الله-.
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