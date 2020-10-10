اخبار السعوديه

سلطان بن سلمان ينعي وفاة طيار عمل في خدمة الملكين فهد وعبدالله

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن سلطان بن سلمان ينعي وفاة طيار عمل في خدمة الملكين فهد وعبدالله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توفى الكابتن طيار فاروق بن محمد الحسيني، أمس الجمعة، ودُفن في مقبرة بقيع الغرقد بالمدينة المنورة.

ومن جانبه قدَّم رئيس مجلس إدارة الهيئة للفضاء، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، خالص التعازي والمواساة في وفاة الحسيني.

وكان للحسيني دور في قيادة الطائرة الملكية الخاصة 7o7 التي أمر بها الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله-، التي أعادت فريق السعودية المشارك في رحلة الفضاء الناجحة عام 1985م.

وعمل في خدمة الملك فهد بن عبدالعزيز والملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمهما الله-.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطان بن سلمان ينعي وفاة طيار عمل في خدمة الملكين فهد وعبدالله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا