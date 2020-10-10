" أمن الدولة " تحيي ذكرى رجل أمن استشهد قبل 3 سنوات بالقطيف

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أحيت رئاسة أمن الدولة، اليوم السبت، ذكرى استشهاد رجل أمن خلال مشاركته في عمليات لمكافحة الإرهاب. أحيت رئاسة أمن الدولة، اليوم السبت، ذكرى استشهاد رجل أمن خلال مشاركته في عمليات لمكافحة الإرهاب. واستشهد النقيب فهد سعد عبدالله الكثيري، في مثل هذا اليوم من عام 1439هــ، إثر تعرضه لطلق ناري أثناء مداهمة منزل يتردد عليه أحد المطلوبين أمنياً في بلدة تاروت التابعة لمحافظة العوامية.

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