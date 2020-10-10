بالصور.. أمير جازان يصدر 3 توجيهات بشأن الخدمات المقدمة للمواطنين

أجرى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، جولة تفقدية إلى محافظة هروب، تابع خلالها الخدمات التنموية المنفذة والمقدمة للأهالي بمجالات الطرق والصحة والمياه والخدمات البلدية كافة، موجهًا بتذليل الصعوبات التي تعترض تلك الخدمات، وبمتابعتها والرفع بها لإنجازها وتقديم أفضلها للمواطنين والمقيمين.

واستمع الأمير إلى شرح مفصل من محافظ هروب أحمد بن موسى أبوقرن، عن المحافظة وما يميزها من مقومات وإمكانيات طبيعية ومواقع سياحية ومشروعات التنموية المنفذة والجاري تنفيذها بالمجالات كافة، فضلًا عن تفقده «مطل الفقر» المشرف على المحافظة ومركز وادي وساع وعدد من المواقع السياحية والجبلية والمراكز والقرى التابعة للمحافظة.

عقب ذلك التقى أمير المنطقة، عددًا من مشايخ وعرائف المحافظة واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتوفير مختلف الخدمات والمشروعات المتعلقة بالطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية بالمحافظة ومراكزها، منوهًا بما تشهده المحافظة والمنطقة من مشاريع تنموية وخدمية، وذلك بختام الزيارة التي حضرها وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وفضيلة الشيخ مطاعن بن شامي شيبه وفضيلة عضو الإفتاء الشيخ محمد بن شامي شيبه وعدد من المسؤولين.