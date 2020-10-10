وزارة الصحة تزف بشرى للمتعافين من كورونا.. وتنبه: التزموا بإجراءات الوقاية في 3 أماكن

جدَّدت وزارة الصحة التأكيد على أهمية التزام المتعافين من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بالإجراءات الوقائية، مشيرة إلى أن إثبات التعافي من الفيروس لا يتطلَّب فحصًا جديدًا.

وأضافت الوزارة، عبر «تويتر»، يجب على المتعافين من فيروس كورونا، إتباع الإجراءات الوقائية في أماكن العمل، والتي تشمل الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وقواعد وإجراءات التعقيم والحرص على غسل الأيدي باستمرار، مع الحرص على تعقيم غسل الملابس وتعقيم سلة الملابس.

كما نبَّهت الوزارة إلى أهمية الغسيل الجيد بالصابون والمطهرات المعتادة أثناء استعمال دورة المياه، وتعقيم الأدوات الشخصية وعدم التخلص منها بشكل عشوائي، والانتباه لعدم مشاركتها مع الآخرين، لافتةً إلى أهمية العناية بتدابير الوقاية في السيارة بالتخلص من النفايات وتعقيم الأسطح وتهوية السيارة جيدًا.