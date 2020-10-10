رياضي / كولومبيا تفوز بثلاثية نظيفة على حساب فنزويلا في تصفيات مونديال 2022



بارانكيا (كولومبيا) 22 صفر 1442 هـ الموافق 09 أكتوبر 2020 م واس

فاز منتخب كولومبيا 3 / صفر على نظيره الفنزويلي مساء اليوم في الجولة الأولى من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 م.

وحسم المنتخب الكولومبي المباراة في شوطها الأول بثلاثية نظيفة افتتحها دوفان زاباتا في الدقيقة 16 ثم أضاف مورييل الهدفين الآخرين في الدقيقتين 26 والثالثة من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط، ليحصد

المنتخب الكولومبي ثلاث نقاط مهمة في بداية مسيرته بالتصفيات ويتصدر جدول التصفيات بفارق الأهداف فقط أمام نظيريه الأوروجوياني والأرجنتيني.

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04:50ت م

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