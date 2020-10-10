

موسكو 22 صفر 1442 هـ الموافق 09 أكتوبر 2020 م واس

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرمني إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ عقب محادثات استمرت 10 ساعات بينهما في العاصمة موسكو.

وقال لافروف في تصريح صحفي حسب ماذكرته وكالة سبوتنيك الروسية :" ردًا على نداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووفقًا لاتفاقاته مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا باشينيان ، اتفق وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار على أن يدخل حيز التنفيذ بدءًا من الساعة الـ 12 من العاشر من أكتوبر الجاري 2020 م لأغراض إنسانية، وتبادل أسرى الحرب وغيرهم من المعتقلين وجثث القتلى بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأكد وزير الخارجية الروسي أنه سيتم التوافق بين طرفي النزاع في قره باغ على حيثيات الاتفاق وبشكل دقيق، مضيفًا أن أذربيجان وأرمينيا ستباشران وبوساطة الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وعلى أساس المبادئ الأساسية للتسوية، مفاوضات موضوعية بهدف التوصل إلى تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن.

// انتهى //

04:17ت م

0146





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / وزير الخارجية الروسي : أذربيجان وأرمينيا تتفقان على وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.