

القاهرة 22 صفر 1442 هـ الموافق 09 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس

وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد بخروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 97592 حالة حتى اليوم.

وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم هو 104262 حالة من ضمنهم 97592 حالة تم شفاؤها، و 6029 حالة وفاة.

//انتهى//

03:32ت م

0143



القاهرة 22 صفر 1442 هـ الموافق 09 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاة 12 حالة.وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد بخروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 97592 حالة حتى اليوم.وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم هو 104262 حالة من ضمنهم 97592 حالة تم شفاؤها، و 6029 حالة وفاة.//انتهى//03:32ت م0143

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاة 12 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.