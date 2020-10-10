السعودية اليوم / قتيلان وعدد كبير من الجرحى بانفجار في بيروت



بيروت 22 صفر 1442 هـ الموافق 09 أكتوبر 2020 م واس

دوى في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، صوت انفجار ضخم، تبيّن أنّه ناجم عن انفجار خزان لمادة المازوت في محلة الطريق الجديدة ببيروت، مما أسفر كحصيلة أولية عن قتيلين وأكثر من 20 جريحا ورقعة واسعة من الدمار.

وفيما اندلعت النيران في المحلة سارعت سيارات الإسعاف إلى نقل الجرحى والضحايا، وبدأت القوى الأمنية التحقيقات في ملابسات الحادثة، بعدما ضربت طوقًا في المنطقة المكتظة بالسكان.

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