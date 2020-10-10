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مقاتلات التحالف تصطاد عدد من عناصر ميليشيا الحوثي جنوبي مأرب
السبت 10 أكتوبر 2020
أعلن الجيش اليمني، مقتل وإصابة عناصر من ميليشيا الحوثي، الجمعة، في غارات جوية للتحالف العربي على محافظة مَأرِب شمال شرقي اليمن.
وقالت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بالعديد من الغارات تعزيزات للحوثيين في منطقة السَائِلة في مديرية رَحَبَة جنوبي مأرِب، بعد رصدها.
وأضافت أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من ميليشيات الحوثي، وتدمير آليتين قتاليتين وكمية من الأسلحة والذخائر المتنوعة.
وأشارت إلى قصف مقاتلات التحالف بعدة غارات جوية، مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في مديريتي مَاهِلية وصِروَاح جنوب وغرب مَأرِب.
وتكبدت ميليشيات الحوثي خلال الأيام الماضية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بنيران قواته والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرِب.
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