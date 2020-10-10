شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مواطنة مشاركة في مزاد الإبل: " لا أحد يقروشني ما احتاج استشارة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تحدثت مالكة الإبل رشا العبدالله، في مقطع فيديو، عن كواليس حضورها لمزاد حفر الباطن للإبل. تحدثت مالكة الإبل رشا العبدالله، في مقطع فيديو، عن كواليس حضورها لمزاد حفر الباطن للإبل. وقالت العبدالله: " لي ثلاثة أيام أحضر مزاد الإبل في حفر الباطن، والسوق طيب ونشط وفيه مشتروات ". Advertisements وأضافت: " أوعدكم ما ينتهي المزاد إلا فيه عدة مشتروات لي، لكن تكفون لا أحد يزعجني ولا يقروشني ويعرض علي أبكار، أنا حرمة أمشي سيده وأختار على نظري ما احتاج استشارة أحد ". يذكر أن العبدالله، بدأ اهتمامها بالإبل منذ 20 عامًا، متأثرة بارتباط أسرتها المباشر بالإبل، حيث كانت ترتاد في طفولتها مكان الإبل مع والدها وتعرفت على التفاصيل الصغيرة مثل زين الناقة وطريقة دبرتها ومراقبة وضعها الصحي -بحسب قولها في تصريحات سابقة -.

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