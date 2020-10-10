شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مشادة كلامية بين مواطنة ورجل في مزاد حفر الباطن للإبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى): شهد مزاد الإبل المقام في حفر الباطن مشادة كلامية بين مواطنة مشاركة بالمزاد وأحد الرجال. شهد مزاد الإبل المقام في حفر الباطن مشادة كلامية بين مواطنة مشاركة بالمزاد وأحد الرجال. وكانت المواطنة تستقل سيارة " جيب لكزس " وتقول للرجل: " أنا احترمتك، احترمني، عيب " . ويشهد مزاد حفرالباطن للإبل، حضورًا كثيفا من قبل المهتمين ومحبي الإبل من جميع أنحاء المملكة، للاستمتاع بالمزادات والسوق الشعبي المتنوع المخصص للأسر المنتجة والعديد من الفعاليات المتنوعة، في ظل التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مشادة كلامية بين مواطنة ورجل في مزاد حفر الباطن للإبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.