تدشين مبادرة «الرحلة آمنة» للتوعية بسرطان الثدي في جازان

دشّن مساعد المدير العامّ لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بجازان، فوزية باصهي، ومدير إدارة المستشفيات بصحة جازان، الدكتور أسامة الحربي، أمس الخميس، مبادرة الرحلة آمنة، تحت شعار"افحصني الأن" للتوعية بسرطان الثدي.

وتأتي هذه المبادرة بالشراكة مع مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، وجمعية لمسة إدراك للوقاية الصحية بالمنطقة، وبدعم من مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية.

وتهدف المبادرة للتوعية بأهمية الفحص الذاتي والإكلينيكي، للفئة ذات مستوى الخطورة والأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، وعمل خط سير للحالات لعمل الفحوصات والأشعة اللازمة، وتلقي الخدمات العلاجية المبكرة لهذه الفئة.

وقد قدم رئيس جمعية لمسة إدراك الصحية الدكتور عمرو خرمي، بهذه المناسبة شكره للقائمين على المبادرة من داعمين ومنفذين، مؤكداً على استمرار جهود الجمعية في خدمة المستفيدين.