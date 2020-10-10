السعودية اليوم / الإعصار "دلتا" يضرب ولاية لويزيانا الأمريكية



واشنطن 22 صفر 1442 هـ الموافق 09 أكتوبر 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن الإعصار "دلتا" ضرب مساء اليوم ولاية لويزيانا المطلة على خليج المكسيك وسط توقعات بأن يخلّف أضرارا مادية نتيجة الرياح العاتية والفيضانات التي ترافقه.

وأظهرت توضيحات أصدرها المركز أن "دلتا" ضرب الولاية حوالي السادسة مساء ( بالتوقيت المحلي) مصحوبا برياح تبلغ سرعتها نحو 100 ميل في الساعة ما يجعله حاليا إعصارا من الدرجة الثانية.

وتوقع المركز أن تتراجع قوة الإعصار لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الظروف المهددة للحياة مستمرة نتيجة الأحوال الجوية المرافقة للإعصار دلتا.

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