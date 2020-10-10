السعودية اليوم / البرازيل تسجل 27444 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 682 وفاة



برازيليا 22 صفر 1442 هـ الموافق 09 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 27444 إصابة جديدة بفيروس

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن خمسة ملايين و55888 إصابة منذ بداية الجائحة ، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 149639​​​. وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي أكثر من 4.4 مليون مرضى بعد شفائهم.

// انتهى //

03:14ت م

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برازيليا 22 صفر 1442 هـ الموافق 09 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 27444 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فضلا عن 682 حالة وفاة بسبب المرض.وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن خمسة ملايين و55888 إصابة منذ بداية الجائحة ، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 149639​​​. وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي أكثر من 4.4 مليون مرضى بعد شفائهم.// انتهى //03:14ت م0142

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