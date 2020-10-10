السعودية اليوم / الجزائر تسجل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الجزائر 22 صفر 1442 هـ الموافق 09 أكتوبر 2020 م واس

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس

وكشف فورار في لقائه الإعلامي اليومي، عن وفاة 6 أشخاص متأثرين بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 1789 حالة وفاة.

وفيما يخص حالات الشفاء، فقد بلغ عددها الإجمالي 37067 حالة بعد تسجيل 109 حالات تعافي في آخر 24 ساعة.

// انتهى //

03:06ت م

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الجزائر 22 صفر 1442 هـ الموافق 09 أكتوبر 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا المستجد بالجزائر الدكتور جمال فورار اليوم عن تسجيل 146 إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 52804 حالة.وكشف فورار في لقائه الإعلامي اليومي، عن وفاة 6 أشخاص متأثرين بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 1789 حالة وفاة.وفيما يخص حالات الشفاء، فقد بلغ عددها الإجمالي 37067 حالة بعد تسجيل 109 حالات تعافي في آخر 24 ساعة.// انتهى //03:06ت م0141

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