رياضي / المنتخب الجزائري لكرة القدم يحقق الفوز التاسع في تاريخ مواجهاته أمام نيجيريا



الجزائر 22 صفر 1442 هجري الموافق 09 أكتوبر 2020 م واس

حقق المنتخب الوطني الجزائري اليوم الفوز بنتيجة 1-0 في المباراة الودية التي جمعته بمنتخب نيجيريا بملعب "ورثيرس ستاديوم" بمدينة "كلاينفورت " النمساوية.

وسجل لمنتخب الجزائر الهدف الوحيد في المباراة المدافع الأيسر رامي بن سبعيني في الدقيقة السادسة من المباراة إثر ركنية.

وبهذا الفوز التاسع ل"الخضر" أمام نيجيريا، يتعادل الفريقان من حيث الفوز والخسارة في تاريخ مواجهاتهما الرسمية والودية، بتسع مباريات لكل منهما فيما انهزما في 9 مباريات من أصل 22 مواجهة وتعادلا في أربع.

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03:00ت م

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