اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع



نيويورك 22 صفر 1442 هـ الموافق 09 أكتوبر 2020 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 39ر161 نقطة، أو6ر0% ، ليصل إلى 90ر28586 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 31ر30 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 14ر3477 نقطة.

وقفز مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 96ر158 نقطة ، أو 4ر1% ، ليصل إلى 94ر11579 نقطة.

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