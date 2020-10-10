السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 22 صفر 1442 هـ الموافق 09 أكتوبر 2020 م واس

سجلت موريتانيا 8 إصابات جديدة وحالة وفاة واحدة، بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغ 7548 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 163 وفاة.

// انتهى //

02:20ت م

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نواكشوط 22 صفر 1442 هـ الموافق 09 أكتوبر 2020 م واسسجلت موريتانيا 8 إصابات جديدة وحالة وفاة واحدة، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغ 7548 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 163 وفاة.// انتهى //02:20ت م0137

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