الجيش اليمني يعلن تحقيق تقدم على الحوثيين في مأرب والجوف

السبت 10 أكتوبر 2020

أعلن الجيش اليمني، الجمعة، أنه تمكن بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، من تحقيق انتصارات جديدة على ميليشيات الحوثيين، في محافظتي مأرب والجوف شمال شرق البلاد.



وقال ناطق باسم الجيش اليمني خلال تصريحات نقلها موقع ”سبتمبر نت“ الرسمي:“تكبدت الميليشيات المتمردة، خسائر فادحة على صعيدي الأرواح البشرية والآليات العسكرية، فضلًا عن فقدانها مواقع ميدانية إستراتيجية“.

وأضاف:“استهدف مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الجمعة، بعدة غارات جوية، تعزيزات حوثية رصدتها في سائلة رحبة، ومديرية ماهلية، ومديرية صرواح، جنوب غرب محافظة مأرب“.

وأكد أن الغارات الجوية ”أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات المتمردة، علاوة على تدمير طاقمين قتاليين، وكمية من الأسلحة والذخائر المتنوعة“.

بدوره قال رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن نبيل المقرمي إن“العملية العسكرية للجيش مستمرة، وتحقق أهدافها بتقدم مدروس ومعنويات كبيرة، على كل جبهات محافظة الجوف“.

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وأضاف:“قوات الجيش تحقق انتصارات نوعية، وحققت تقدمات جعلتها تتحكم بالمعركة التي تقدمت فيها من 3 محاور، لتكبد الميليشيات الحوثية المتمردة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد“.

وأشار المقرمي إلى أن“قوات الشرعية، أصبحت تسيطر على جبال السعراء الإستراتيجية، وتحاصر أغلب المواقع في منطقة الدحيضة، إضافة إلى أنها وصلت مشارف معسكر اللبنات، الذي يعد المدخل لمدينة الحزم، عاصمة المحافظة“.

وتابع:“تواصل قوات الجيش بإسناد من تحالف دعم الشرعية، تحقيق الانتصارات، وتحرير المساحات الواسعة من الأرض، واستعادة المواقع الإستراتيجية، بدءًا من معسكر الخنجر الإستراتيجي شمال الجوف، حتى المرازيق شرق المحافظة“.

وقال قائد اللواء 101 مشاة العميد محمد بن راسية، إن“قوات الجيش حققت تقدمًا باتجاه بير المرازيق، كما استعادت وحررت مواقع أخرى مهمة إلى الشرق من محافظة الجوف، منها: (تبة شودق، والمحازيم، والتبة الشرقية)، ضمن أجزاء من سلسلة جبال النضود القريبة منها“.

وأضاف:“الفرق الهندسية التابعة للجيش تتعامل مع الألغام، التي زرعتها الميليشيات، وتمكنت، اليوم، من نزع ما يقارب من 300 لغم متنوع، ما بين الفردي، وألغام الدبابات والعربات والعبوات الناسفة، والتي تم زرعها بين الجبهتين: جبهة المرازيق، وسلسلة جبال النضود“.