أسعار النفط تقفز 10%.. أكبر مكسب أسبوعي منذ يونيو

السبت 10 أكتوبر 2020

تتجه أسعار النفط إلى تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أشهر بعد أن قفزت بنحو 10% خلال الأسبوع الجاري، في أول ارتفاع منذ 3 أسابيع.



ويأتي المكسب الأسبوعي، رغم تراجع أسعار النفط اليوم الجمعة، ما محا ارتفاعا حققه في وقت سابق.

لكن الخامين القياسيين ما زالا يتجهان صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل يونيو/ حزيران على خلفية خفض للإمدادات ناجم عن عاصفة في خليج المكسيك وإضراب عمالي بقطاع النفط البحري في النرويج.

وبحلول الساعة 1219 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 31 سنتا إلى 43.03 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا إلى 40.85 دولار للبرميل.

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إضراب وإعصار

وقالت شركة نفط نرويجية ومسؤولون نقابيون إنهم سيجتمعون مع وسيط عينته الحكومة الجمعة في مسعى يأمل الطرفان أن يتمخض عن إنهاء الإضراب.

وقد يؤدي التصعيد إلى زيادة التعطل الحالي لثلاثة أمثاله إذا لم يتم التوصل إلى حل بحلول 14 أكتوبر/ تشرين الأول، مما يصل بإجمالي خفض الطاقة الإنتاجية إلى نحو 934 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا.

وفي خليج المكسيك، أوقف الإعصار دلتا 1.67 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 92% من إجمالي إنتاج الخليج النفطي، وهو أعلى مستوى منذ 2005 خلال الإعصار كاترينا.

وأوقف المنتجون أيضا نحو 62% من إنتاج المنطقة من الغاز الطبيعي، أو ما يعادل 1.675 مليار قدم مكعبة يوميا.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الخميس إن الطلب العالمي على النفط سيبلغ الذروة في أواخر ثلاثينيات القرن الحالي وقد يبدأ في الانخفاض في ذلك الحين.