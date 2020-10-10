شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق بعض طرق «ملكية الجبيل» كليا وجزئيا والان نبدء بالتفاصيل

تواصل الهيئة الملكية بالجبيل، خططها للمحافظة على الطرق، وضمان مستوى جودتها، من خلال تطبيق أعلى الممارسات العالمية، وتم إعادة فتح طريق 4، باتجاه الغرب، بعد الانتهاء من جميع مراحل إعادة تأهيله.وأعلن مركز إدارة الحركة المرورية بإدارة الطرق، إغلاق عدد من الطرق، بعضها بشكل كامل، والبعض الآخر بشكل جزئي، منها طريق رضوى ما بين طريق المدينة وطريق الفتح بحي جلمودة بالكامل، بسبب أعمال تمديد كيابل كهربائية، متوقعًا إعادة فتحه في يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر.

وأضاف: إن طريق 6 ما بين طريق 4 وطريق الخميس باتجاه الجنوب بحي الفناتير تم إغلاقه بالكامل، بسبب أعمال صيانة الطريق، فيما يتوقع إعادة فتحه يوم الإثنين 19 أكتوبر.

وأكمل المركز أن طريق الديرة مع طريق 6 بحي جلمودة تم إغلاقه جزئيًا في السادسة من صباح أمس الجمعة بسبب أعمال صيانة الإشارات الضوئية، وتمت إعادة فتحه في الساعة الواحدة مساءً، ويتم في نفس هذه المواعيد إغلاق وإعادة فتح طريق 138 مع الطريق السريع واحد.

ونوه بأن طريق الأنصار ما بين طريق 1 وطريق خالد وبمحلة القدس، سيتم إغلاقه جزئيا في الساعة الثامنة صباح اليوم السبت، بسبب أعمال صيانة الطريق، وسيتم إعادة افتتاحه في الساعة 2 مساءً.

وأكد المركز الحفاظ على انسيابية حركة المركبات ورفع مستوى السلامة المرورية بمدينة الجبيل الصناعية والعمل بروح الفريق الواحد والعمل الجماعي من خلال جهود إدارة المرور، إدارة الأمن الصناعي وكذلك مركز التحكم المروري بقطاع التشغيل والصيانة للهيئة الملكية بالجبيل.