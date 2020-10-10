شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة «فلنجعلها خضراء» بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

تنطلق اليوم بمحافظة الطائف حملة التشجير في طريق جبل «الهدا الكر» بعنوان «فلنجعلها خضراء» الذي ينظمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة. وتأتي الحملة إرساء لثقافة الاهتمام بالبيئة ونشر الوعي البيئي والصحي في المجتمع وأهمية التشجير للوطن، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تتضمن المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية وجودة الحياة ورفاهية المجتمع، وضمن مبادرة التنمية المستدامة للمراعي والغابات، ومكافحة التصحر، وإعادة الغطاء النباتي بالمملكة والحد من التلوث. كما تأتي استكمالاً لحملات التشجير المتواصلة التي تطلقها إدارة البيئة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ومكتب الوزارة بمحافظة الطائف، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وأمانة الطائف، بهدف تحسين المشهد البيئي والحفاظ عليه، ومكافحة مصادر التلوث، ونشر ثقافة الوعي بأهمية التشجير بين كافة شرائح المجتمع.

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