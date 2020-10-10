اخبار السعوديه

مجسم جمالي بميدان المطار في المدينة المنورة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مجسم جمالي بميدان المطار في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

تنفذ أمانة المدينة المنورة مجسما جماليا في أحد أهم الميادين الواقعة بطريق المطار مع طريق الملك خالد بن عبدالعزيز؛ سعياً لتحسين الميادين وتنفيذ المجسمات الجمالية تماشياً مع برنامج جودة الحياة ومستهدفاته.

كشفت الأمانة عن مجسم «القُبة» المزمع تنفيذه في ميدان المطار، مشيرة إلى أنه يتكون من 17 قوسا متداخلة منها 12 داخل الدوار وخمسة خارج الدوار بارتفاعات داخلية تبدأ من 1.6 متر وحتى 20 مترا، فيما تُعد الارتفاعات الداخلية ثابتة بمقدار 6 أمتار تقريبا، وقد تم تصميم الإنارة داخل المجسم بحيث يمكن تغير برمجتها حسب الألوان المطلوبة تماشياً مع المناسبات والمواسم والفعاليات في المدينة المنورة.

وأشارت إلى البدء بتهيئة الموقع في ميدان المطار وأعمال توريد الأقواس وتركيبها، ثم اعتماد عينات الإنارات للمجسم الجمالي. وأوضحت أمانة المدينة المنورة أن بناء مثل هذه المعالم الدائمة تعطي بصمة إيجابية بسبب التصميم الإبداعي والفريد من نوعه بالمنطقة، مما يسهم في إبراز الجانب الجمالي للمدينة وإثراء الحس الفني في الميادين العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجسم جمالي بميدان المطار في المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا