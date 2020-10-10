شكرا لقرائتكم خبر عن مجسم جمالي بميدان المطار في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
كشفت الأمانة عن مجسم «القُبة» المزمع تنفيذه في ميدان المطار، مشيرة إلى أنه يتكون من 17 قوسا متداخلة منها 12 داخل الدوار وخمسة خارج الدوار بارتفاعات داخلية تبدأ من 1.6 متر وحتى 20 مترا، فيما تُعد الارتفاعات الداخلية ثابتة بمقدار 6 أمتار تقريبا، وقد تم تصميم الإنارة داخل المجسم بحيث يمكن تغير برمجتها حسب الألوان المطلوبة تماشياً مع المناسبات والمواسم والفعاليات في المدينة المنورة.
وأشارت إلى البدء بتهيئة الموقع في ميدان المطار وأعمال توريد الأقواس وتركيبها، ثم اعتماد عينات الإنارات للمجسم الجمالي. وأوضحت أمانة المدينة المنورة أن بناء مثل هذه المعالم الدائمة تعطي بصمة إيجابية بسبب التصميم الإبداعي والفريد من نوعه بالمنطقة، مما يسهم في إبراز الجانب الجمالي للمدينة وإثراء الحس الفني في الميادين العامة.
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