شكرا لقرائتكم خبر عن كشف آلية اختبارات طلبة المدارس خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة التعليم إنها ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن آلية الاختبارات في مدارس التعليم العام، وذلك عقب صدور الأمر السامي الكريم باستمرار العملية التعليمية عن بُعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1442هـ في التعليم العام والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفق الضوابط والتعليمات المطبقة حالياً.

وأكدت الوزارة أن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وحرصهما على استمرار الرحلة التعليمية لأبنائهما وبناتهما من الطلاب والطالبات في ظل جائحة كورونا، كان له الأثر الكبير في النجاح الذي تحقق في التعليم عن بُعد، إلى جانب مستوى التكامل والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق مصلحة الوطن وأبنائه، كذلك دعم الأسرة والمجتمع للتعليم عن بُعد، حيث تضافرت كافة الجهود لقصة النجاح التي تحققت للتعليم عن بُعد في المملكة.

وأوضحت «التعليم» أن صدور الأمر السامي باستمرار العملية التعليمية، جاء تأكيداً لاهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بسلامة أبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات، وأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والتدريبية في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، وحمايتهم من مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، وبعد تقييم وضع الدراسة عن بُعد خلال الأسابيع الماضية، من خلال اللجنتين المشكلتين في التعليم العام والتعليم الجامعي بقرار من وزير التعليم، وما انتهت إليه من توصيات تثبت كفاءة منصات التعليم عن بُعد.