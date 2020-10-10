شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلة التعليم «عن بعد» بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل
ونوه بالدعم الكبير والمتواصل التي توليه القيادة الرشيدة للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمملكة للقيام برسالتها في خدمة القرآن وتعليم النشء وغرس مبادئه العظيمة التي تقوم على نشر قيم الوسطية والاعتدال. ولفت «آل الشيخ» النظر إلى أن الوزارة تسعى دائماً للعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- التي تؤكد أهمية تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية والأهلية لحماية المواطنين والمقيمين من تبعات هذه الجائحة العالمية.
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