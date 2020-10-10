شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلة التعليم «عن بعد» بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د.عبداللطيف آل الشيخ، باستمرار الدراسة عن بعد في جميع جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة والدور النسائية التابعة لها، تزامناً مع القرار السامي بالاستمرار في تقديم الخدمات حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والطالبات لما تبقى من الفصل الدراسي الأول. وأكد الوزير أن هذا القرار الحكيم يؤكد حرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على صحة وسلامة الطلاب والطالبات في الجمعيات والحلق والدور النسائية التابعة لها والتي يزيد طلابها على أكثر من مليون بمختلف مناطق ومدن المملكة، مشيراً إلى أن الوزارة وجهت الجمعيات بالتقيد بالتعليمات واستمرار العمل وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد ونوه بالدعم الكبير والمتواصل التي توليه القيادة الرشيدة للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمملكة للقيام برسالتها في خدمة القرآن وتعليم النشء وغرس مبادئه العظيمة التي تقوم على نشر قيم الوسطية والاعتدال. ولفت «آل الشيخ» النظر إلى أن الوزارة تسعى دائماً للعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- التي تؤكد أهمية تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية والأهلية لحماية المواطنين والمقيمين من تبعات هذه الجائحة العالمية.

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