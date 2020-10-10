شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أغذية على متضرري سيول مدغشقر والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في جمهورية مدغشقر، الدفعة الخامسة من السلال الغذائية وتحتوي على المواد الأساسية كالأرز، والفاصوليا، والملح، والزيت، والسكر، استفاد منها المتضررون من السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد مؤخرا تزامنا مع انتشار جائحة كورونا . وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لجمهورية مدغشقر لسد حاجة المتضررين.

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