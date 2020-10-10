شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات 5 مناطق على طاولة «إسكان الشورى» والان نبدء بالتفاصيل

ناقشت لجنة الحج والإسكان في مجلس الشورى التقارير السنوية لهيئات تطوير المدن للعام المالي 1440-1441هـ إضافة إلى تقارير هيئات تطوير مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير وحائل.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها «المرئي»، أمس، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. أيمن فاضل وبمشاركة أعضائها، ما تضمنته تقارير تلك الهيئات من أعمال وإنجازات وما بذلته من جهود في تخطيط المدن وتنميتها اقتصاديا، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع في المناطق وما تواجهه من تحديات وصعوبات. واتخذت اللجنة بشأن ذلك عددا من التوصيات تم رفعها للمجلس لمناقشتها وتقرير ما يلزم حيالها.

مبادرات وإنجازات

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وناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، تقارير الأداء السنوي لعدد من الأجهزة الحكومية التي تدخل في اختصاص اللجنة، تمهيدا لوضع تصورها وتوصياتها بشأنها وإحالتها للمناقشة تحت قبة المجلس خلال الفترة القادمة. وتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة مناقشة التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1439/‏1440هـ، والتقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1440/‏1441هـ، والتقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1440/‏1441هـ، وكذلك مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1440/‏1441هـ.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماع مرئي، أمس، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. محمد الحيزان، ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1440/‏1441هـ، والتقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1440/‏1441هـ. وجاءت التقارير السنوية محل دراسة اللجنة متضمنة أبرز مبادرات وإنجازات أجهزتها وكذلك أهم المعوقات والاحتياجات التي تساهم في تعزيز دور تلك الأجهزة محل التقارير للقيام بالمهام المناطة بها، حيث أعدت اللجنة توصياتها ورأيها النهائي حيال تلك التقارير لمناقشتها تحت قبة المجلس خلال الفترة القادمة.

كما أنهت اللجنة إعداد وجهة نظرها وتوصياتها بشأن مداخلات وملحوظات أعضاء المجلس على تقريري وزارة السياحة للعام المالي 1440/‏1441هـ، والهيئة السعودية للملكية الفكرية العام المالي 1440/‏1441هـ، وأقرت عددا من التوصيات تمهيدا لإدراج وجهة نظرها على جدول أعمال جلسات المجلس للتصويت خلال الفترة القادمة.