شكرا لقرائتكم خبر عن «البريد السعودي» تقفز 18 مرتبة بالمؤشر العالمي 2020 والان نبدء بالتفاصيل

قفزت مؤسسة البريد السعودي 18 مرتبة في المؤشر المتكامل لتطور بريد الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي «2IPD» لعام 2020، والصادر من الاتحاد البريدي الدولي «UPU» لتحتل المرتبة 50 عالميا، والمرتبة الثانية عربيا، متقدمة من المرتبة 68 التي كانت عليها عام 2019.

ويقيس المؤشر تطور بريد الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي «2IPD» من ناحية حالة التنمية البريدية في كل دولة من الدول الأعضاء، والتي يبلغ عددها 172 عضوا في هذا الاتحاد، ويعتمد هذ المؤشر على أربعة ركائز للقياس هي «الموثوقية، الوصول، الارتباط، والمرونة»، ويزود المؤشر واضعي السياسات والمنظمين ومشغلي البريد حول العالم بالأدوات اللازمة لتقييم مستوى التطور البريدي لديهم من خلال الاعتماد على مجموعة واسعة من البيانات من مصادر متعددة.

وأكد رئيس المؤسسة م. آنف أبانمي، ما حققته المؤسسة في مؤشر التكامل للعام الجاري، لم يكن ليتحقق إلا بدعم قيادتنا الرشيدة - حفظها الله - وعنايتها بقطاع الخدمات البريدية واللوجستية. موضحا أنه نتاج فريق عمل يقود رؤية التغيير والتطوير، ونسعى لمزيد من المكتسبات والتي ستساهم في تطوير وتمكين الخدمات البريدية واللوجستية وتحقيق مستهدفات التحول في هذ القطاع ليكون منظومة تعمل على أسس تجارية استعدادا لبرنامج الخصخصة خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، أصدرت المؤسسة طابعاً بريدياً من فئة «3 ريالات» بمناسبة اليوم العالمي للبريد بعنوان «شكراً أبطال البريد». ويلاقي اليوم الذي يصادف التاسع من أكتوبر كل عام، اهتماماً دوليا، حيث يحتفى فيه بدور البريد وأهميته في حياة الناس، وإلى تاريخ تأسيس الاتحاد البريدي العالمي «UPU» منذ 146 عاماً، وتعد المملكة عضواً فيه منذ 1927م. ويأتي الطابع الذي تم عنونته بـ «شكراً أبطال البريد» تقديراً للجهود المبذولة من القطاعين العام والخاص ومبادرات الموظفين العاملين فيها خلال جائحة كورونا.

يذكر أن المؤسسة تتولى تقديم الخدمات البريدية منذ أن تأسست عام 1926م، وتعمل على بناء منظومة من الشبكات المتعددة.